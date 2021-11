Spomnim se TV-oddaje, v kateri gospod Winkler razlaga, da je nekega mladega domobranca takrat, ko so ga partizani ujeli in mu sodili, vprašal, kako da ni čutil nobene slabe vesti, ko je z nožem vsak dan klal ljudi (in je bil celo ponosen na svoja dejanja)? Odgovoril je, da je po vsakem klanju šel do kurata, ki mu je dal odpustek in rekel, da bo Bog nagradil njegova dejanja.

Medtem ko eni nosijo odgovornost za škodo, ki jo (hote ali nehote) povzročijo drugemu, drugi te odgovornosti ne čutijo, ker so svoje grehe prodali (kot bi rekel Trubar), pa ne tistim, ki so jim povzročili škodo, ampak tistim, ki so njihove grehe pripravljeni kupiti. (Spomnimo se, da so mnogi, še preden pridejo v to vlado, že obremenjeni z nečednimi korupcijskimi in podobnimi posli).

Kar se Janezek nauči, to Janezek zna (nekateri pa se hitro sproti naučijo). Če te že od malega učijo, da tvoj greh lahko nekdo odkupi v imenu Boga, se pač ni treba ukvarjati s škodo, ki si jo naredil sočloveku. No, nekateri se kar s svojim bogom zmenijo, da jim odpusti grehe, narejene ljudem!

Zaradi takega razumevanja greha minister Vizjak brez slabe vesti reče, da naj vrže kamen tisti, ki nima greha – ne pove pa, kako on rešuje grehe: s prodajo le-teh stranki, ki grehe, narejene državljanom, bogato nagrajuje, saj ima od tega koristi, ali pa stranki, ki zagovarja, da se greh prepusti Bogu oziroma njihovim posrednikom na zemlji – zagotovo pa ne tako, kot delajo tisti, ki čutijo odgovornost za svoja dejanja: s soočanjem in »polaganjem računov« tistim, ki so jim škodo naredili.

In zato, dokler imamo odkupovalce grehov – take stranke, kot so zdaj v vladi, pa Cerkev, velikodušnega boga, ki bo enim vedno odpustil, ker delajo v njegovem imenu (tudi ko gre zgolj za okoriščanje na račun drugih) – ne računajmo na odgovornost tistih, ki nam delajo škodo, si prisvajajo naš denar, naše imetje, jemljejo provizije, nam lažejo, kradejo itd., ker za svoje grehe so pripravljeni sprejeti plačilo, ne pa svoje odgovornosti.

Majda Koren, Ljubljana