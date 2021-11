Zaklenjena država, ugrabljena RTV

Kako zelo je nenormalno stanje v naši državi, pričajo zadnji dogodki, ki nam krojijo življenje na najslabši možni način. Pisma v Dnevniku to tako barvito in konkretno predstavljajo! Že dolgo pa nisem v istem trenutku in na istem mestu začutil vse tragičnosti trenutka tako kot med soočenjem dveh svetov v TV Odmevih v petek, 5. novembra. Novo vodstvo je poskrbelo za »uravnoteženost« sogovornikov, voditelj Igor E. Bergant pa je imel težko nalogo brez poškodb pripeljati pogovor do konca. Tema: komentiranje zdaj že strokovno potrjeno verodostojnega posnetka pogovora med Vizjakom in Petanom. Na eni strani (prek videopovezave) novinar s hrbtenico, Primož Cirman, na drugi strani politični komentator, strojnik (!), dr. Peter Gregorčič. Cirman precizno in verodostojno opravi svoje delo novinarja (naslov je posledica njegove lucidne misli: »zaklenjeno politično prizorišče«) in povleče paralele z avstrijskim sorodnim primerom. Potem pa stopi na sceno esdeesovski stroj za potvarjanje dejstev in seveda ovrže vsako krivdo Vizjaka, za nameček pa med krivce za afero prišteje tudi Cirmanov portal necenzurirano.si. Ob tako očitnem napadu na novinarja sem pričakoval še njegov odziv na napad. Pa ga nisem dočakal. Cirman je med zaključnim besedičenjem odsotnega voditelja Berganta zaman dvigoval roko in govoril v gluhi mikrofon. Še ena zmaga za upogljive novinarje in novo vodstvo RTV.