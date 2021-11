Mi smo takrat samo povedali, da imamo občutek, da se na strehi pojavlja zelo nevaren dim. Da je to treba upoštevati in brzdati svoje oblastniške apetite, ker je virus glavni problem. Takrat sem, zasebno sicer, predlagal vlado narodne enotnosti, kar bi bila rešitev. V tej najnovejši izjavi smo spet dali nasvet: zdi se nam, da gori že streha! Vnela se bo vsa hiša! Nehajte z napadi na ljudi! Nenavadno oster ton z omenjanjem državnega udara smo uporabili kot opozorilo. Samo to. Če govorimo o državnem – tihem – udaru, lahko govorimo o strankarsko uporabljenih robokopih za strankino zborovanje. Drugi element je bil razglas, da predčasne volitve nikakor ne, da pa bo morda treba prestaviti tudi redne volitve. To je pa že zelo hud napad na ustavo.

Janšo poznam od blizu, iz prve roke. On je zrušil Demos. Zdaj ruši Slovenijo. Kot je zrušil Demos, tako bo zrušil slovensko državo, če ne bo nehal. Vse to je v njegovem značaju. Če gremo k tisti prispodobi o žabi in škorpijonu – on ima slovenski narod za žabo. Če bo pičil – torej to nasilno obvladovanje naroda –, bo tudi sam potonil. In to se bo zgodilo. Večer v soboto