David Fuller je službo električarja v bolnišnicah zlorabil za spolne napade na trupla v tamkajšnjih mrtvašnicah. Med letoma 2008 in 2020 naj bi jih zlorabil najmanj 99. Najmlajša žrtev naj bi bila devetletna punčka, najstarejša stoletna gospa. Izboril si je večerne ali nočne izmene, v mrtvašnico pa se odkradel, ko so drugi zaposleni že odšli domov. 67-letnik, ki ga opisujejo kot najhujšega nekrofila v zgodovini Velike Britanije, sodeluje s policijo. »Priznam, kar sem storil, nočem pa govoriti o podrobnostih,« je povedal na zaslišanju. Med hišno preiskavo je policija našla kar štiri milijone fotografij in posnetkov spolnih zlorab. Večino je Fuller prenesel s spleta, nekaj pa jih je bilo izvirnih, ki jih je posnel sam med zlorabljanjem trupel. »Policisti so na njegovem domu našli skrite trde diske z dokazi spolnih napadov, kakršnih pri nas še nismo obravnavali,« so potrdili na sodišču, ki vodi pregon Fullerja. »Na teh diskih je imel knjižnico nepredstavljive spolne izprijenosti,« je najdbo komentiral tožilec Duncan Atkinson. Kaj takega se lahko zgodi samo v najhujših nočnih morah, je še dodal.

V dvanajstih letih je moški posnel in fotografiral na desetine napadov na trupla žensk in deklic v mrtvašnicah bolnišnic, do katerih je imel zaradi svojega dela neomejen dostop. Datoteke so bile lično in natančno opremljene z imeni žrtev, do katerih se je dokopal bodisi v mrtvašnici bodisi prek spleta. Priznal je, da je svoje žrtve po napadih poiskal na spletu, tudi na omrežju facebook. Ravno to naj bi bil dokaz, da je Fuller deloval iz potrebe po spolni zadovoljitvi, ne pa duševne bolezni, je prepričan tožilec Atkinson.