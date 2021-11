Z Merjaščevo potjo povezali 33 vrhov

Učenci in učitelji Osnovne šole Sostro so v začetku meseca izdali knjižico Merjaščeva pot, ki povezuje 33 vrhov v okolici šole. Celotna pot, ki je dolga slabih 80 kilometrov, se začne pri šoli in konča na skrajnem jugovzhodnem robu ljubljanske občine, na Kržareji pri Malem vrhu. V soboto so se v okviru gorniškega krožka skupaj podali na Dobrunski hrib.