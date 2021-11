»Stanje je resno. (...) Odločitev smo sprejeli s težkim srcem, a je žal nujna,« je dejal Schallenberg. Poudaril je, da je v državi ključno zagotoviti višjo stopnjo precepljenosti. »Če bo stopnja cepljenja takšna, kot je, se bomo še naprej vrteli v začaranem krogu,« je dodal. Polno cepljenih je v Avstriji trenutno 65 odstotkov prebivalcev, kar je že v petek Schallenberg označil kot »sramotno nizko«. Odločitev o zaprtju bo sprva veljala deset dni, zadeva pa približno dva milijona ljudi.

Dostop do javnih krajev bodo od ponedeljka tako imeli le tisti, ki bodo imeli dokazilo o cepljenju ali prebolelosti covida-19, ne pa tudi tisti, ki so zgolj testirani. Kdor ni cepljen, bo lahko svoj dom zapustil le zaradi nujnih opravkov, odhoda v službo, za sprehod ali obisk zdravnika. Novi ukrepi pa ne bodo veljali za šole, kjer bo pouk ob testiranju potekal kot doslej, je zagotovil Schallenberg.

Omejitve, ki so lani veljale za vse, bodo zdaj torej veljale le za tiste, ki niso cepljeni. Splošnega "lockdowna" in s tem solidarnosti z necepljenimi pa tokrat ne bo in ga ne sme biti, je že v petek ob napovedi ukrepa poudaril avstrijski kancler. Necepljeni ne bodo preložili odgovornosti na cepljene, je dodal.

Policija načrtuje posebne patrulje, ki bodo nadzorovale spoštovanje predpisov. Tisti, ki bodo kršili ukrepe, tvegajo kazen 500 evrov, tisti, ki bodo zavrnili sodelovanje pri nadzoru spoštovanja ukrepov, pa 1450 evrov kazni, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Cilj novih ukrepov je povečati pripravljenost za cepljenje in zmanjšati socialne stike za približno 30 odstotkov, je dejal zdravstveni minister Wolfgang Mückstein. Necepljeni so se že doslej soočali s strogimi omejitvami, ki so začele veljati v začetku novembra. Na delovnem mestu je veljalo pravilo 3G oziroma PCT, v javnem življenju pa pravilo 2G oziroma PC. V Avstriji število okužb z novim koronavirusom v zadnjih dneh hitro narašča. Sedemdnevna stopnja okužb na 100.000 prebivalcev v Avstriji se je povečala na približno 815. Med necepljenimi je sedemdnevna stopnja okužb na 100.000 prebivalcev več kot 1700.