V Nemčiji so od začetka pandemije zabeležili 5.021.469 primerov okužbe z novim koronavirusom. Medtem se v državi nevarno krepi tudi pritisk na bolnišnice.. Politiki in predstavniki zdravstva opozarjajo Nemce, da jih lahko zaradi velikega števila novih primerov okužbe čakajo težki tedni. Politični voditelji se bodo sestali v četrtek, da bi določili, kako bodo posodobili svoj pristop v boju proti pandemiji covida-19.

Nekatere zvezne dežele protikoronske ukrepe medtem že zaostrujejo. Predvsem se krepi pritisk na necepljene. V Berlinu bo tako od ponedeljka ob vstopu na javna mesta, kot so bari in restavracije, telovadnice, gledališča in frizerski saloni, potrebno predložiti dokazilo o cepljenju ali prebolelosti covida-19. Gre za uvajanje sistema, ki ga v Nemčiji označujejo s kratico 2G, pri nas pa PC. Negativen test bo po novem zadostoval le za osebe, ki se iz zdravstvenih razlogov ne smejo cepiti, in za mladoletne.