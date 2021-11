V živalskem vrtu ne vedo, kako so se leopardi okužili z novim koronavirusom, poroča časnik USA Today. Veterinarji so jih zdravili s steroidi in antibiotiki, vendar brez uspeha. »Ta izguba je resnično pretresljiva in vsi skupaj žalujemo,« so sporočili iz živalskega vrta. Z virusom sta se okužila tudi dva sumatranska tigra, Axl in Kumar, vendar sta ozdravela. Živalski vrt je kljub okužbam ostal odprt. Več snežnih leopardov po Združenih državah Amerike je med pandemijo zbolelo za covidom-19. Številni živalski vrtovi so zato cepili velik delež svojih živali.