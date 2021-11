Na trgu v središču mesta Leeuwarden se je zbralo več sto ljudi, ki so protestirali proti ponovni uvedbi strogih covidnih ukrepov, v skladu s katerimi se morajo bari in restavracije zapreti ob 20. uri. Protestniki so pili in peli na stopnicah sodišča, je poročala nizozemska televizija NOS.

Na Nizozemskem so v soboto začeli veljati novi strogi ukrepi za zajezitev pandemije covida-19, ki bodo po besedah premierja Marka Rutteja veljali najmanj tri tedne. Usmerjeni so predvsem v odpiralni čas restavracij in trgovin ter prepoved ogledov športnih dogodkov v živo, da bi zajezili rekordno porast okužb z novim koronavirusom.

Pristojne oblasti zagotavljajo, da so omejitve javnih zbiranj in gibanja potrebne zaradi visoke stopnje okužb in preobremenjenosti zdravstvenega sistema.

Gostinski lokali in supermarketi se morajo zapreti ob 20. uri, vse ostale trgovine že ob 18. uri. Znova uvajajo pravilo vsaj 1,5 metra medsebojne razdalje. Nizozemci bodo znova delali od doma, na dan pa jih bodo lahko obiskale največ štiri osebe. Na športnih dogodkih ne bo gledalcev, šole pa ostajajo odprte.

Množični protesti zaradi novih strogih ukrepov so v petek potekali tudi v Haagu, kjer so se prav tako sprevrgli v nasilje. Pridržanih je bilo najmanj pet protestnikov.