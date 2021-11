Za zmago Winnipega je po 32 sekundah podaljška zadel Mark Scheifele. Domačini so izsilili podaljšek z zadetkom Dylana DeMela v 13. minuti zadnje tretjine. Po prvi tretjini, v kateri sta si moštvi v uvodnih minutah izmenjali gole, so kralji sredi druge prišli do vodstva, ko je za 2:1 zadel Brendan Lemiux.

Kopitar v skoraj 21 minutah igre na ledu ni dodal k 16 doseženimi točkami v tej sezoni. Kralji bodo naslednjič igrali v noči iz srede na četrtek, ko bodo v Los Angelesu gostili Washington Capitals Aleksa Ovečkina.