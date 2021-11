Olaj je po imenovanju na predsedniški položaj dejal, da ni revolucionar, ampak človek majhnih korakov.

Potem ko je septembra letos z mesta predsednika zaradi osebnih razlogov odstopil Jure Leben, je bila danes izredna volilna skupščina TZS. Zaradi razmer, ki jih narekuje epidemija, so skupščino izpeljali preko platforme Zoom. Za mesto predsednika TZS je upravni odbor prejel le prijavo Olaja.

»Zelo sem vesel soglasne podpore moji kandidaturi in izvolitvi. Vidim izziv, predvsem zato, ker je triatlon del mene. Triatlon mi je ogromno dal. Dal mi je tisto prepotrebno samozavest, pomembno za posel. In glede na to, da se umikam iz aktivnega poslovnega življenja, je čas, da triatlonu dam nekaj nazaj. S pravo ekipo in ob tem, da izkoristim vsa svoja poslovna znanja in poslovni potencial. Vidim možnost, da dvignemo triatlon v Sloveniji stopnico višje,« je dejal Olaj, ki se je v svoji kandidaturi oprl na program, ki ga je pripravil njegov predhodnik Leben.

»Programu, ki je tako široko zasnovan, je težko kaj očitati, še posebej, ker nisem seznanjen z realizacijo tega programa v letu 2021 oziroma do septembra 2021. Pomanjkljivost programa je le ta, da v njem manjkajo odgovorni izvajalci in pa vmesna kontrola merjenja učinkov izvajanja programa. Temu bi rad z ekipo upravnega odbora dal potrebno pozornost,« je še dodal Olaj, ki je v upravni odbor predlagal člana, ki je v njem že bil, a je zaradi osebnih razlogov odstopil.

To je Domen Denša, ki je bil na današnji skupščini kot član upravnega odbora znova potrjen.