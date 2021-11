Novi spopadi v zaporu so se vneli v petek in še vedno trajajo, je povedal načelnik policije, general Tannya Varela. Doslej so našteli 58 ubitih zapornikov in 12 ranjenih, je povedal.

V ekvadorskih zaporih, ki so kronično prenapolnjeni, je bilo letos ubitih že skoraj 300 zapornikov. Pogosto prihaja do spopadov rivalskih tolp, to pa se lahko razvije v širši upor zapornikov.

Smrtni davek septembrskih spopadov v zaporu Guayaquil je bil eden najhujših v zgodovini kontinenta. Novi spopadi pa so zdaj znova izpostavili pereč problem ekvadorskega zaporniškega sistema, zlasti prenapolnjenosti. V zaporniškem bloku, kjer je zdaj izbruhnilo nasilje, je zaprtih okoli 8500 zapornikov, osnovan pa je za 5300.