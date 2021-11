Po Vindišarjevih besedah trenutni načrti covidnih bolnišnic obsegajo 290 intenzivnih in nekaj manj kot 1100 navadnih postelj. Z direktorji vseh 15 covidnih bolnišnic se sestajajo vsakodnevno. Bolnišnice bodo morale zaradi naraščanja števila covidnih bolnikov kapacitete nekoliko povečati še pred začetkom novega tedna, čeprav so upali, da bo 234 intenzivnih postelj dovolj do ponedeljka zjutraj, je povedal Vindišar.

Glavna ovira niso postelje, niti prostor, glavna ovira je pomanjkanje kadra, opominja Vindišar. Kot pojasnjuje, so se na poziv ministra za zdravje Janeza Poklukarja k pomoči covidnim bolnišnicam že odzvali v zdravstvenih domovih, psihiatričnih bolnišnicah, specialnih bolnišnicah, porodnišnicah in izobraževalnih ustanovah, med njimi so se odzvale zdravstvene šole in obe medicinski fakulteti.

Prav tako so pomoč obljubili v civilni zaščiti in Rdečem križu. Na ministrstvu so aktivirali zavode za zaposlovanje, upokojene zdravstvene delavce in prostovoljce. »Prav vsak, ki je pripravljen, je dobrodošel. Vsak par rok, ki je pripravljen pomagati v slovenskih bolnišnicah pride še kako prav,« je pozval Vindišar.

Na petkovi dopisni seji je vlada za pomoč covidnim bolnišnicam aktivirala tudi Slovensko vojsko (SV). Vindišar je pojasnil, da bo vojska bolnišnicam na pomoč priskočila v ponedeljek. Po njegovih besedah bo vojska v bolnišnice poslala štiri ekipe s tremi do petimi osebami.

»Vsekakor bodo dobrodošli, a mi potrebujemo desetine, stotine ljudi, da pomagajo v teh trenutkih, kajti kapacitete za covidne paciente se bodo morale še povečevati,« opozarja Vindišar.

Opominja, da je bilo v Sloveniji pred epidemijo skupaj 230 intenzivnih postelj, ki so bile na voljo bolnikom v primerih možganskih kapi, poškodb, težkih operacij, srčnih zastojev in drugih dogodkih. Danes pa so vse te postelje namenjene zdravljenju covida-19.