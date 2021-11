Vulkan na Kanarskih otokih zahteval prvo žrtev

Vulkan Cumbre Vieja na kanarskem otoku La Palma je terjal prvo žrtev v osmih tednih, odkar je izbruhnil. Nekemu moškemu, ki so mu dovolili nazaj v evakuacijsko območje, se je vdrla streha in je umrl, so sporočile tamkajšnje oblasti.