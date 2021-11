»Skupaj za novi Gradec, socialen, podnebju prijazen, demokratičen« je geslo nove mestne koalicije, prve »temno rdeče, zelene in rdeče« v zgodovini Avstrije. Začenja se novo poglavje za Gradec, je ob objavi koalicijskega dogovora sporočila Kahrova, prva ženska na čelu uprave Gradca in prva iz vrst Komunistične stranke Avstrije (KPÖ) na čelu katerega od glavnih mest avstrijskih dežel.

Glede na danes sklenjen koalicijski dogovor ji bosta pri županovanju pomagala Judith Schwentner iz stranke Zelenih in Michael Ehmann iz SPÖ, ki bosta podžupana. Koalicijski dogovor so vsi trije danes tudi javno predstavili v mestni hiši Gradca, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Kot je poudarila Kahrova, bo njihov program slonel "na tradiciji antifašizma, mirovništva, feminizma in ekologije. »To je naš kompas,« je poudarila in pojasnila, da je cilj iz Gradca narediti »prijazno, socialno naravnano, ekološko in demokratično mesto«, ki bo prijazno vsem njegovim prebivalcem - »otrokom, starejšim, ženskam, moškim, tu rojenim in priseljenim«.

Sodelovati nameravajo tudi z drugimi strankami, ki so zastopane v mestnem svetu. Tako naj bi bili predstavniki vseh strank zastopani tudi v nadzornih svetih mesta, je napovedala Kahrova.

Sama se sicer zavzema za gradnjo novih stanovanjskih sosesk, povečevanje pomoči brezdomcem in razširitev jamstvenega sklada.

Koalicijski dogovor bodo zdaj po pričakovanjih potrdili še v mestnem svetu. Ta se bo na ustanovni seji sestal v sredo.

Na lokalnih volitvah 26. septembra je sicer KPÖ kar nekoliko presenetljivo s skoraj 29-odstotno podporo premagala ljudsko stranko (ÖVP), ki je izgubila kar 12 odstotnih točk in prejela nekaj manj kot 26 odstotkov glasov. Sledili so Zeleni, svobodnjaki (FPÖ), SPÖ in stranka Neos.