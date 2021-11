Pravosodno ministrstvo je sporočilo, da je 67-letni Bannon obtožen zavrnitve prihoda na zaslišanje v oktobru in zavrnitve predaje dokumentov po nalogu posebnega kongresnega odbora za preiskavo napada Trumpovih privržencev, ki so 6. januarja hoteli preprečiti formalno potrditev zmage Josepha Bidna na predsedniških volitvah.

Bannon se mora predati policiji, da ga bo privedla na sodišče v ponedeljek, ko bo zaslišanje. Podobna usoda lahko čaka tudi nekdanjega Trumpovega šefa kabineta Marka Meadowsa, ki je prav tako zavrnil poziv za zaslišanje in predstavniški dom lahko tudi njega obtoži zaničevanja kongresa, nakar bo sledil ukrep pravosodnega ministrstva.

Obtožnica proti Bannonu končuje obdobje, ko so vladni uradniki zadnjih pet let zavračali kongresne pozive brez vseh posledic. Pravosodni minister Merrick Garland je sporočil, da obtožnica izraža trdno zavezo ministrstva vladavini prava. Bannonu grozi najmanj 30 dni do leta dni zapora za vsako od dveh točk obtožnice, če bo spoznan za krivega.

Kazenske ovadbe zaradi zaničevanja kongresa z zavračanjem pozivov na zaslišanje so v ZDA redke. Nazadnje jih je bilo nekaj v 70. letih prejšnjega stoletja v času preiskave afere Watergate pod predsednikom Richardom Nixonom.

Trump je svojim nekdanjim sodelavcem naročil, naj ne upoštevajo kongresnih pozivov, Bidnova vlada pa trdi, da te pravice nima in Trump je vložil tožbo, s katero želi preprečiti tudi predajo dokumentov kongresnemu odboru. Tožba je zaenkrat na zveznem prizivnem sodišču v Washingtonu, ki bo o njej odločalo 30. novembra.

Demokrati so z obtožnico zadovoljni. »Časi nekaznovanosti zaradi zavračanja pozivov so končani. Razkrili bomo vse, ki so odgovorni za napad 6. januarja. Nihče ni nad zakonom,« je sporočil predsednik odbora za obveščevalne dejavnosti v predstavniškem domu Adam Schiff iz Kalifornije, ki je vodil preiskavo pred prvo ustavno obtožbo Trumpa, ko so člani vlade brez težav zanemarjali pozive na zaslišanja.

Bannon in Meadows sta pomembni priči za preiskavo, saj sta bila v stiku s Trumpom pred napadom na kongres. Bannon je 5. januarja napovedal, da bo naslednji dan izbruhnil cel hudič. Meadows pa je bil vpleten v prepričevanje državnih uradnikov, da razveljavijo izide volitev v prid Bidnu.

Bannon je bil avgusta lani aretiran po obtožbi, da je sodeloval v prevari okrog zasebnega financiranja zidu na meji z Mehiko. Bannon in sodelavci so denar od donatorjev porabljali za svoje potrebe. Trump je potem Bannona ob koncu mandata pomilostil.