Britney Spears je zahtevala, da se skrbništvo konča in dobi nazaj proste roke nad odločitvami o svojem zdravju, financah in drugih osebnih zadevah, kar je izgubila leta 2008.

»Dobri bog, noro rada imam svoje oboževalce. Mislim, da bom preostanek dneva le jokala. Najboljši dan. Častimo gospoda. Lahko dobi amen?« je tvitnila pevka po sodniški odločitvi. Odločitev sodnice Brende Penny je bila sicer pričakovana, saj nobena stran v sporu ni ponudila nobenih novih argumentov, skrbništvo pa je bilo začasno razveljavljeno že konec septembra.

Britney Spears je junija na sodišču povedala, kako grozne so omejitve, ki jih mora trpeti. Dejala je, da si le želi nazaj svoje življenje brez nove ocene njenega duševnega stanja. Kalifornijski zakon tega ne zahteva, če nobena stran v sporu tega ne zahteva. Šele julija je lahko potem najela svojega odvetnika in Matthew Rosengart je napovedal, da si bo prizadeval tudi za preiskavo, kako je James Spears izvajal svoje skrbništvo.

Odvetnik trdi, da je prihajalo do zlorab njenega okrog 60 milijonov dolarjev vrednega premoženja, govori pa se tudi o prisluškovalnih napravah v njeni spalnici. James Spears obtožbe zavrača in vztraja, da je delal le v dobro svoje hčerke. Kljub temu je že zamenjal odvetnike. Namesto tistih, ki so vodili pravdo glede skrbništva, je najel odvetnika Alexa Weingartena, ki ga bo branil pred obtožbami o zlorabah skrbništva.

Del skrbništva je sicer ostal v rokah računovodje, ki bo po sodnem nalogu uredil finance in potem nadzor nad njimi predal Britney Spears v naslednjih mesecih. Skrbništvo nad svojo sabo in premoženjem je izgubila stara 26 let po izpadih zaradi duševnih motenj. James Spears je dobil delno skrbništvo februarja 2008, nato pa kasneje tudi polno. Britney Spears je sedaj stara skoraj 40 let, njena sinova sta najstnika, kariera pa je na čakanju, ker se bo kmalu drugič poročila.