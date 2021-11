Evropski parlament je v okviru plenarnega zasedanja v Bruslju v četrtek razpravljal o novih pravilih glede financiranja evropskih političnih strank in političnih fundacij.

Poslanci so predlagali, da naj bo njihovo financiranje pogojeno s spoštovanjem vrednot EU. Zavzeli so se za izboljšano spremljanje donacij in zadržanje finančnih sredstev v primeru, da stranke članice katere od evropskih političnih strank v neki državi EU ne spoštujejo temeljnih evropskih vrednot.

Da bi to dosegli, bi bilo treba okrepiti pristojnosti organa za evropske politične stranke in politične fundacije, ki registrira in preverja stranke in fundacije. Zagotovi naj se mu pooblastila za nadzor pri prijavljenih skupnih donacijah nad 3000 evrov in zlasti tam, kjer se opazi nenadno povečanje skupnega števila majhnih donacij, so predlagali.

Parlament je ponovno pozval k prepovedi vseh donacij pravnih subjektov, ki niso iz Evropske unije. Predlaga tudi, da omenjeni organ objavi donacije, ki jih je isti donator dal evropski politični stranki in njenim nacionalnim članicam.

Poročilo o izvajanju uredbe o statutu in financiranju evropskih političnih strank in političnih fundacij je bilo sprejeto s 428 glasovi za, 92 proti in 49 vzdržanimi.

Bruselj je že dlje časa v sporu z Madžarsko in Poljsko glede spoštovanja vladavine prava v teh dveh članicah. Vse glasnejši so pozivi k pogojevanju izplačila evropskih sredstev s spoštovanjem temeljnih vrednot in demokratičnih standardov.