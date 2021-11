Kot je v petek poročala POP TV, je ministrstvo za okolje in prostor pisanje predloga gradbenega zakona prepustilo odvetniški pisarni Neffat, ki sicer zastopa tudi Simonoviča. Minister Andrej Vizjak naj bi namreč razpustil službo za sistem okolja in prostora, ki je delovala kot pravna služba ministrstva in je že pripravljala obstoječi gradbeni zakon, za pripravo sprememb gradbene zakonodaje pa je podpisal pogodbo z odvetniško pisarno Neffat, ki jo vodi odvetnik Domen Neffat.

Omenjena odvetniška družba po navedbah POP TV naj ne bi imela referenc s področja gradbene in prostorske zakonodaje. Pogodba je vredna dobrih 19.000 evrov. Odvetnike so na ministrstvu našli in k sodelovanju povabili sami, kar je za POP TV potrdil tudi Vizjak.

Spremembe gradbenega zakona omogočajo legalizacijo tako imenovanih črnih gradenj, ki so bile zgrajene do konca aprila 2004. S tem bi lahko svojo črno gradnjo v Semedeli nad Koprom legaliziral tudi Simonovič, ki jo je, kot je pred časom poročala TV Slovenija, dograjeval od leta 1997 naprej.

TV Slovenija je sicer pred časom poročala tudi o domnevno sumljivi diplomi Simonoviča, zaradi česar je ta novinarko televizije prijavil na novinarsko častno razsodišče, in sicer prav prek odvetniške pisarne Neffat, ki je pripravljala gradbeni zakon. Okoljsko ministrstvo pred podpisom pogodbe z omenjeno odvetniško pisarno za pripravo gradbenega zakona sicer ni preverjalo, ali gre pri tem za konflikt interesov, saj bi na to morala opozoriti odvetniška družba, so za POP TV navedli na ministrstvu.

O zadevi je že seznanjena KPK, ki je prejela prijavo v tej zadevi, so za STA navedli na komisiji. Dodali so, da bodo prijavo obravnavali v predhodnem preizkusu, »v okviru katerega se preveri, ali obstaja sum kršitev iz pristojnosti komisije, in se na podlagi tega odloči o (ne)uvedbi preiskave«.

Simonovič je medtem za POP TV potrdil, da je res najel odvetniško pisarno Neffat, in dodal, da pa ni vedel, da je ta sodelovala pri pripravi gradbenega zakona. »Tega podatka, kdo je pisal zakon, nimamo pri nobenem zakonu. To so neke floskule in namigovanja, ki so res nedopustna,« je poudaril.

Za POP TV se je odzvala tudi odvetniška pisarna Neffat. Na vprašanje o očitkih, da so spremembe zakona pisane na kožo poslancu Simonoviču, ki so ga že zastopali, so dejali, da bodo v prvi vrsti zaščitili svojo stranko in da jih pri tem obvezujeta zakon o odvetništvu in kodeks odvetniške poklicne etike.