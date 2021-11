Najmlajši bolnik, ki potrebuje intenzivno zdravljenje, je star 28 let, najmlajši bolnik na navadnem oddelku pa 20 let. Delež pozitivnih PCR-testov je sicer v petek znašal 39,8 odstotka.

Po oceni NIJZ je v državi 41.534 aktivnih primerov okužb. Sedemdnevno povprečje števila potrjenih primerov znaša 3141, kar je ena več kot dan prej. Štirinajstdnevno povprečje števila potrjenih okužb na 100.000 prebivalcev pa je 1969, kar je 31 več kot dan prej.

V petek so opravili tudi 70.129 hitrih antigenskih testov, katerih pozitivne rezultate potrjujejo še s PCR-testiranjem. Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je po podatkih vlade cepljenih 1.206.696 ljudi oz. 57 odstotkov vseh prebivalcev. Med starejšimi od 18 let je z enim odmerkom cepljenih 68 odstotkov prebivalcev, med starejšimi od 50 let pa 78 odstotkov.

Z vsemi odmerki je cepljenih 1.130.910 oz. 54 odstotkov prebivalcev, med starejšimi od 18 let jih je cepljenih 63 odstotkov, med starejšimi od 50 let pa 74 odstotkov. Z dodatnim odmerkom pa je po podatkih NIJZ v Sloveniji cepljenih 161.076 ljudi.

