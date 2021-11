Pred njim so zdaj na večni lestvici strelcev samo še Wayne Gretzky (894), Gordie Howe (801) in Jaromir Jagr (766). »To mi veliko pomeni. Ko sem prišel v ligo NHL, si nikoli nisem mislil, da bom v takšni druščini,« je po tekmi v Columbusu dejal 36-letni Ovečkin.

Rus je mejnik dosegel, ko je v 11. minut tekme izenačil na 1:1. »Tekme nismo začeli dobro, pritisnili so na nas, vratar Ilja Samsonov pa nas je držal v igri,« je za NBC Sports Washington ocenil Ovečkin, ki je v 17 sezonah z Washingtonom odigral 1211 tekem rednega dela.

Washington je nato v drugi tretjini prišel do vodstva, ko je v uvodni minuti zadel Garnet Hathaway. Ta je sedem minut kasneje vodstvo povečal na 3:1, a domačini so v naslednji minuti z dvema hitrima goloma našli pot do izenačenja. Ko je že globoko v zadnji tretjini vse kazalo, da bosta moštvi morali igrati podaljške, je za zmago Washingtona zadel Conor Sheary.

Z minimalno razliko so se zaključile tudi preostale štiri tekme v pretekli noči. Chicago je na domačem ledu zmagal tretjih zapored pod vodstvom novega trenerja Dereka Kinga, z 2:1 je bil boljši od Arizone. Odločilni zadetek je v 10. minuti zadnje tretjine dosegel Dylan Strome.

Na srečanju Buffala in Edmontona je vseh pet zadetkov padlo v drugi tretjini, domačini iz Buffala pa so bili boljši s 3:2. Philadelphia je na gostovanju pri Carolini v zadnji tretjini zadela dvakrat za zmago z 2:1, z 39 obrambami pa je v vrstah zmagovalcev blestel predvsem Carter Hart. V kanadskem derbiju med Torontom in Calgaryjem je za zmago Toronta z 2:1 v podaljšku zadel Auston Matthews.