Po hudem porazu proti Ciboni so bili košarkarji Krke pred tekmo 8. kroga lige ABA proti Splitu odločeni, da pridejo do pomembne zmage. A se jim ni izšlo po željah. Novomeščanom je v zaključku zmanjkalo moči, posledično pa so vknjižili peti poraz. Na koncu je bilo 87:77 (Barič 20; Stipčević 19, Lapornik 14, Gibbs 10, Macura in Kosi po 9, French 7, Stipaničev 5, Škedelj 4).

Trener Dalibor Damjanović zaradi zdravstvenih težav ni mogel računati na Marka Arapovića, Andreja Stavrova in Leona Stergarja, med tekmo pa si je koleno poškodoval Američan Hasahn French. Pri Splitu je bil z 20 točkami najboljši strelec še lani član Krke Nejc Barič. »Tekma je bila pomembna za obe ekipi, ki imata podobne težave. Kot kaže, smo mi izgubili še enega igralca, saj poškodba Frencha ne deluje nedolžna. Obe ekipi sta v danem trenutku pokazali maksimum, odločila pa je prednost domačega terena. Čakajo nas počitek in priprave na prihodnje obračune, ki ne bodo lahki, saj smo v težkem položaju,« je povedal trener Krke Dalibor Damjanović.

Po težkem porazu med tednom v evropskem pokalu proti Ulmu čaka Cedevito Olimpijo zelo pomemben obračun proti Mornarju v ligi ABA. Moštvo iz Bara, ki je veljalo za enega glavnih konkurentov zmajev v boju za končnico, je sezono odprlo s šestimi porazi, v zadnjem krogu pa nakazalo dvig forme z zmago po podaljšku proti Igokei. »Mornar ima igralce z veliko individualne kakovosti, tega pa do zdaj še niso pokazali. Trenutni izkupiček ekipe iz Bara ne kaže, za kako kakovostno ekipo gre. Moštvo se dviguje v formi, v zadnjem kolu so dosegli tudi zmago. Mi imamo svoje težave, a pokazati moramo konsistentno igro in najti čim več razpoloženih igralcev, ki bodo igrali moštveno na obeh straneh igrišča,« pravi trener Olimpije Jurica Golemac.

Liga ABA, 8. krog: Split – Krka -:-, FMP – S. centar 104:99 (Tasić 25; Vinales 18), danes ob 17. uri: Borac – Cibona, ob 19. uri: Budućnost – Zadar, ob 21. uri: Olimpija – Mornar, jutri ob 17. uri: Igokea – Mega, ob 19. uri: C. zvezda – Partizan.