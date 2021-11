Druga tekma, drugi poraz. Slovenski hokejisti pred zaključkom tridnevnega turnirja na Jesenicah ostajajo brez osvojene točke. Po porazu s Francijo (2:3) je bila v Podmežakli boljša tudi Belorusija (0:3), članica elitne hokejske skupine držav. Rise ob koncu turnirja danes ob 15.30 čaka derbi z Avstrijo za tretje mesto.

Belorusija po zmagi nad Slovenijo ostaja edina neporažena reprezentanca jeseniškega turnirja. Sinoči se je predstavila s samo 17 hokejisti, medtem ko je domača vrsta nastopila z vsemi 21 igralci. V vratih je premierni nastop za reprezentanco vpisal vratar Val Usnik, obetavni Ljubljančan na delu v Celovcu, ki je z dvajsetimi leti najmlajši član tokratne zasedbe selektorja Matjaža Kopitarja. Belorusko moštvo so zdesetkale poškodbe in bolezni. Prav nenavadna je prigoda z beloruskega letališča, kjer vsem članom reprezentance zaradi neustreznih dokumentov sploh niso dovolili na gostovanje v Slovenijo.

Kljub krajši klopi je beloruska reprezentanca nadigrala slovenske hokejiste, ki so naleteli na premočnega nasprotnika. S čvrsto in organizirano predstavo so beloruski bizoni obvladovali dogajanje na igrišču. Njihovo vodstvo v prvi tretjini je bilo povsem zasluženo, potem ko je Usnik klonil po hudem obleganju domačih vrat. Razlika v kakovosti je bila očitna tudi v nadaljevanju. Sloveniji tako kot na uvodu proti Franciji ni stekla igra v napadu. Veliko je bilo poskusov na silo ali pa zaključnega strela po izdelanih akcijah ni bilo.

Močna in samozavestna Belorusija se je izkazala z nevarnim napadom in drugi zadetek je bil prava mojstrovina Skorenova, ki je zadel kljub temu, da ga je Simšič oviral s palico. Slovenija drugi večer zapored ni izkoristila nobene izključitve nasprotnika in na deseti tekmi v letu 2021 prvič ostala brez doseženega zadetka. Belorusija je zanesljivo zmago potrdila v zadnji tretjini, ko je zadel tudi kapetan Gorbunov. Še višji poraz je preprečil Usnik, ki je prvič v karieri zaigral na tako visoki ravni in na začetku reprezentančne poti zbral spodbudnih trideset obramb.

Turnir štirih dežel, 2. krog: Francija – Avstrija 2:3 v podaljšku, 3. krog, danes ob 15.30: Slovenija – Avstrija, ob 19. uri: Francija – Belorusija, vrstni red: Belorusija 5, Francija 4, Avstrija 3, Slovenija 0.