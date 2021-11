Že ena tona je veliko, tisoč kilogramov. Ko gre za onesnaževanje našega ozračja, znanstveniki govorijo o gigatonah. Ena gigatona je milijardo (1.000.000.000) ton, nekaj človeški pameti nepredstavljivega. Kot je na primer verjetnost glavnega dobitka na loteriji. Če primerjamo zaveze več kot dvesto držav udeleženk konference COP26 na Škotskem o zmanjšanju emisij v ozračje pred njo in na njej, je razlika orjaška: 10,5 gigatone (10.500.000.000 ton). Pred njo so zaveze nanesle zmanjšanje na 52,4 gigatone na leto. Na njej so se zavezale k zmanjšanju na 41,9 megatone. Veliko. In veliko premalo.

15,3 gigatone premalo oziroma zelo daleč od tega, kolikor bi jih morali zmanjšati že do leta 2030, da bi konec stoletja preprečili podnebno katastrofo. Preprečili bi jo lahko, če bi se zavezali, da bodo do tega leta zmanjšali letno emisijo na 26,6 gigatone. S tem bi vsaj z zavezami dosegli glavni cilj COP26, sprejet že na zgodovinski pariški podnebni konferenci leta 2005: omejitev globalnega segrevanja na stopinjo in pol Celzija.

Po celonočnih pogajanjih za zaprtimi vrati v noči s četrtka na petek so objavili že drugi osnutek deklaracije, v katerem so dobre in slabe novosti. Dobra je, da bi morale vlade, če bo ostalo pri tem, veliko prej in večkrat sporočati svoje natančne datumske tarče za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov: vsako leto, ne pa vsakih pet let, kot velja zdaj. Pri teh dokumentih je pomembna vsaka beseda. V prvem osnutku je bilo rečeno, da bi si moral svet prizadevati, da bi bila temperatura leta 2100 manj kot stopinjo in pol višja, kar so nekateri znanstveniki razumeli kot zeleno luč za višje zvišanje v letih prej, če bi ga konec stoletja znižali na stopinjo in pol. V novem osnutku piše samo tole: svet bi si moral prizadevati za to, da omeji zvišanje temperature na stopinjo in pol.

Razvodenitev zaveze o premogu

Zelo dobra novost so tudi zaveze o povečanju denarne in druge podpore revnim državam v boju s podnebnimi spremembami. Denarno pomoč državam, ki doživljajo najhujše posledice podnebnih sprememb, naj bi podvojili, in sicer še letos. Zelo slaba novost pa je, da so v novem osnutku drastično spremenili odmevno pozitivno zavezo iz prvega, o postopnem opuščanju premoga in fosilnih goriv, ki so daleč največji povzročitelj globalnega segrevanja.

To zavezo so razvodeneli v »pospešitev postopnega opuščanja premogovnikov, ki ne uporabljajo tehnologije za zajemanje ogljika, in neučinkovitih subvencij«. Razvodenitev te zaveze je prinesla razočaranje prej zadovoljnih okoljevarstvenikov, ki utegne biti še večje, če bo, kot se bojijo aktivisti, v končni deklaraciji izginila.

COP26, ki naj bi se končal včeraj, se utegne zavleči celo do nedelje. Pogajalci utegnejo še marsikaj spremeniti, izboljšati ali poslabšati, v vsakem primeru pa ne bi smeli pozabiti, da gre samo za zaveze in obljube, ki bi jim morala slediti dejanja.