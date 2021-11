Nadzorniki so sklenili, da do 19. novembra podaljšajo rok kadrovski komisiji, da opravi razgovore z ostalimi kandidati za člane uprave. Seja kadrovske komisije na to temo se bo nadaljevala 24. novembra, je dodal Matoz. Agencija za iskanje oz. evidentiranje kadrov jih je namreč obvestila, da ima še 35 evidentiranih kandidatov, ki bi lahko zasedli mesto predsednika ali člana uprave.

Kot je še pojasnil Matoz, je kadrovska komisija zasedala pred sejo nadzornega sveta, nato pa je za evidentiranje kadrov posredovala v odločanje 19 kandidatov, od tega jih je deset ocenila pozitivno. Izmed teh desetih je komisija danes razgovore opravila s šestimi kandidati, nato pa nadzornemu svetu predlagala Rožaca za člana uprave. Za imenovanje drugega člana uprave in predsednika uprave se medtem ni odločila.

Rožacu se bo po Matozovih besedah mandat začel 16. novembra, ko bo potekel mandat dosedanji upravi.

Z imenovanjem Rožaca bo Luka imela dvočlansko upravo in bo možno opraviti primopredajo, saj po odhodu Dimitrija Zadela, Metoda Podkrižnika in Irme Gubanec v njej ostaja delavski direktor Vojko Rotar. »Nadzorni svet je menil, da je potrebno, da danes imenujemo vsaj enega člana. Gospoda Roberta Rožaca smo ocenili kot zelo primernega člana in se soglasno odločili, da ga imenujemo, tako da bo uprava operativna,« je dejal predsednik nadzornega sveta.

»Nismo se želeli odločati, da bi kdo iz nadzornega sveta prevzel funkcijo za 14 dni ali tri tedne, ampak smo se odločili za kandidata, za katerega menimo, da je zelo dober in bo kot član uprave zelo dobro deloval. Je iz domačega okolja in Luko pozna,« je o novem članu uprave še povedal Matoz.

Rožac trenutno opravlja funkcijo državnega sekretarja na ministrstvu za okolje in prostor, pred tem je bil več let zaposlen v Luki Koper kot vodja področja investicij in vzdrževanja.

Člani nadzornega sveta so bili po Matozovih besedah mnenja, da jih kandidati, ki so bili na razpolago, še niso v zadostni meri prepričali in da potrebujejo večji nabor kandidatov. Kot je pojasnil, bo agencija najprej opravila razgovore z vsemi evidentiranimi kandidati in ocenila, kateri so primerni. S kandidati, katerih imena jim bo nato posredovala agencija, bodo na kadrovski komisiji nadzornega sveta opravili dodatne razgovore, vključno s kandidati, ki so že bili na razgovorih na nadzornem svetu.

»Še vedno bi bil lahko kdo izmed teh kandidatov, ki so danes bili na razgovoru, izbran za člana uprave ali za predsednika uprave, vendar želimo pred odločitvijo širši nabor,« je povedal Matoz.

Zadelova uprava je konec oktobra sporazumno odstopila s položaja. Kot je tedaj pojasnil Matoz, je uprava delala dobro, vendar so ugotovili, da Luka Koper v konceptualnem pogledu nadaljnje strategije razvoja potrebuje novo vodstvo. Nadzorni svet je vsem trem članom uprave v skladu z njihovimi pogodbami priznal pravice iz pogodbe, kar vključuje tudi izplačilo odpravnine. Zadel je upravo Luke vodil od konca decembra 2017, ko so tedanji nadzorniki s položaja predsednika uprave razrešili Dragomirja Matića.