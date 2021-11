#portret Aleksander Lukašenko, predsednik Belorusije

Aleksander Lukašenko, ki že 27 let vlada v Belorusiji, je znova v središču pozornosti evropske javnosti, tokrat ne zaradi nesramnega poneverjanja volilnih izidov in nasilnega zatiranja protestov kot lani, ampak zaradi nezaslišane uporabe migrantov za obračunavanje z EU, ker ga ta od lani ne priznava za predsednika. Lani je spet uvedla sankcije kot odgovor na volilno goljufijo in represijo ter ustavila milijardne investicije v Belorusiji in zaprla svoja letališča za letala iz te države.