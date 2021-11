Za avte gre!

Vlada je predpisala, da morajo vaši ljubljeni avti, ki niso prav ničesar krivi, od ponedeljka naprej nositi zimske gume. Ne nasedajte! Gre za podlo svetovno zaroto gumarske industrije. Povsem jasno je, da zimske gume ne delujejo. Več kot 80 odstotkov nesreč na slovenskih cestah se namreč pozimi pripeti ravno avtomobilom, ki imajo nameščene zimske gume! Že ta podatek je sam po sebi dovolj zgovoren. Zimske gume so nevarne za vaše avtomobile. Morda so res potrebne za tiste, ki so nekoliko starejši, za novejše avte pa nikakor. Da so ledene ali zasnežene ceste spolzke, je navaden mit. Prav nič bolj spolzke niso kot po čisto navadni plohi! A se poleti po dežju tudi vozite z zimskimi gumami? Seveda ne!