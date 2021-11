Nepreslišano Slavenka Drakulić hrvaška pisateljica in publicistka

Podobno si razlagam kampanjo MeToo. Bolj ko je šla proti vzhodu, bolj so ji pojemale moči. Ne mislim, da je to slabo, in tudi ne mislim, da je to dobro. Če ne odraščaš v razmerah, ko te na tramvaju, na ulici moški ogovarjajo, potem se boš drugače obnašala.

Na zahodu se je vsa stvar z MeToo ustavila na ravni zabavne industrije. Ni se širila naprej. Tu, recimo v Zagrebu in Beogradu, se je vse skupaj pojavilo z zamudo in predvsem na akademijah in v gledališčih. V Zagrebu je kakih 15 ljudi v sodnih postopkih zaradi tega, ampak vsa ta zgodba se je ustavila, ker ne doživiš širše družbene podpore. Družba še vedno ni dovolj občutljiva za nadlegovanje. Hudo je, da je veliko ljudi izgubilo službo in navsezadnje ugled, pa nič od tega ni šlo skozi pravne postopke. Šlo je samo za besedo proti besedi. Ženskam nikoli niso verjeli, zdaj pa so jim slepo verjeli. Ti nekaj rečeš in moškega uničiš. Tudi to ni preprosto in ne bi smelo biti tako. Mladina