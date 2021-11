Z belorusko-poljske meje so prihajali znaki umirjanja razmer, čeprav naj bi po poljskih navedbah vsaj ena skupina migrantov ponovno poskušala predreti žičnato ograjo na meji. Beloruski režim Aleksandra Lukašenka naj bi poskrbel za umik vsaj sto migrantov v šotorišče stran od meje, potem ko so od poljskih oblasti na svoje mobilne telefone dobili sporočilo, naj se vrnejo v Minsk. Še vedno se je iskalo načine, kako pomagati tistim, ki so obtičali pred mejo. Beloruski predsednik Lukašenko je že napovedal, da bo dal vse noseče ženske in otroke premestiti v sanatorije. V zraku je bil še vedno tudi predlog Litve, naj se vzpostavi »humanitarni koridor« za vse, ki bi se hoteli vrniti v domovino.

V znamenje ruske podpore so padalske vojaške enote obeh držav izvajale vaje v bližini meje s Poljsko in Litvo. Iz Nata so sporočili, da bo zavezništvo budno spremljalo dogajanje ob meji s Poljsko, Litvo in Latvijo in morebitne provokacije. Tudi podpredsednica ZDA Kamala Harris, ki se ta čas mudi v Evropi, je izrazila globoko zaskrbljenost zaradi dogajanja na poljsko-beloruski meji.

Po nedavnih preletih beloruskega zračnega prostora z ruskimi jedrskimi bombniki so zadnje vaje jasen znak Zahodu, da ruska podpora beloruskemu zavezniku ostaja neomajna. In to kljub temu, da se je Rusija ogradila od Lukašenkovih groženj, da lahko zapre plinovod, ki Evropsko unijo oskrbuje z ruskim plinom, če bi sedemindvajseterica proti Belorusiji uvedla nove sankcije. V Kremlju so namreč spomnili, da je bila Rusija vedno zanesljiv dobavitelj zemeljskega plina in tudi v prihodnje o tem ne bi smelo biti nobenega dvoma.

Pred bližnjim zasedanjem evropskih zunanjih ministrov so glasna razmišljanja o uvedbi sankcij proti letalskim družbam, ki migrante prevažajo v Minsk, očitno vsaj delno zalegla. Turški letalski prevoznik Turkish Airlines je napovedal, da ne bo več prodajal vozovnic za lete do Minska Iračanom, Sircem in Jemencem. Tudi beloruska letalska družba Belavia je za lete iz Carigrada v Minsk danes uvedla enako omejitev prodaje letalskih vozovnic.