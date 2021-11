Vin Diesel po večletnem sporu spet snubi Dwayna Johnsona

»Moj mali brat Dwayne… Prišel je čas. Svet čaka na finale Hitrih in drznih 10. Kot veš, te moji otroci kličejo stric Dwayne. Ne mine praznik, da si ti in otroci ne bi poslali čestitke… A prišel je čas. Zapuščina čaka. Pred leti sem ti povedal, da bom izpolnil obljubo Paulu (Paul Walker, ki je umrl leta 2013, op. a.). Prisegel sem, da bom pokazal najboljši finale Hitrih in drznih, in to je 10. del. Moraš se odzvati, ne pusti franšize v prostem teku, zdaj moraš odigrati zelo pomembno vlogo. Hobbsa ne more igrati nihče drug. Upam, da se boš odzval in izpolnil svojo usodo.« S temi dramatičnimi besedami je igralec in producent filmov Hitri in drzni Vin Diesel na instagramu nagovoril svojega nekdanjega kolega Dwayna Johnsona, ki je pred leti zapustil franšizo in napovedal, da se ne bo nikoli vrnil.