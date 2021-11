Travis Scott naj bi bil zaradi tragedije sesut in poskuša pomagati družinam žrtev. Med njimi je skoraj končal tudi devetletni otrok, ki se je boril za svoje življenje, medtem ko ga je množica teptala. »Ta otrok in njegova družina se bodo soočali s travmo od tega dne naprej, kar je resničnost, ki je nihče ne pričakuje, ko kupuje vstopnice za koncert,« je povedal odvetnik fantove družine, vodja gasilcev Samuel Peña je poudaril, da imajo umetniki moč nad množico, in s tem namignil, da bi raper tragedijo lahko preprečil.

Pripravila Tina Bernik