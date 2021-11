Medtem ko je osamljena slovenska alpska smučarka v hitrih disciplinah Ilka Štuhec odpotovala na trening v Copper Mountain v nedeljo, se je včeraj podala na pot tudi moška reprezentanca. Že danes je na prizorišču opravila trening veleslaloma, sledi pa šest treningov v hitrih disciplinah. Iz Colorada, natančneje Denverja, bo moška reprezentanca z letalom odletela v Kanado (dva trenerja bosta opremo odpeljala z avtomobilom), kjer bodo konec meseca v Lake Louisu prve preizkušnje sezone v hitrih disciplinah, in sicer dva smuka in superveleslalom. Če bodo tekme dopuščale snežne razmere, ki trenutno niso najboljše.

»Čeprav se je lani zaradi svetovne zdravstvene krize sezona svetovnega pokala začela v Evropi, smo se letos odločili za spremembo. V preteklosti so fantje vselej odpotovali neposredno v Kanado, tokrat pa smo se odločili, da se bomo pripravili nekoliko drugače. V Cooper Mountainu bodo na treningu praktično vse reprezentance, zato bomo lahko pred tekmami dobili boljši vpogled v našo pripravljenost. Veselimo se začetka sezone. Tekme v Severni Ameriki so vselej nekaj posebnega in omogočajo dobro smučanje tudi višjim startnim številkam, ki jih bodo na začetku sezone nosili slovenski tekmovalci. Naš cilj prvega dela sezone je, da si izboljšamo startno izhodišče in se prebijemo med najboljšo trideseterico,« je pred odhodom povedal glavni moški trener Gregor Koštomaj.

Lanski začetek je iluzoren Na vprašanje, kako bo motiviral tekmovalce pred začetkom olimpijske sezone, je Koštomaj odgovoril: »Pri nas ni tako kot pri ekipnih športih, ko trener pred prvo tekmo sezone ali pred kakšno pomembnejšo vse fante posede in jih skuša motivirati. Pri nas se bolj ali manj pogovarjamo individualno, psihološko pa se pripravljajo na tekme ves čas. Fantje se zavedajo, da prihajajo v najboljša leta, ki jih morajo izkoristiti. Svoj talent so v preteklosti vsi že večkrat dokazali, zdaj pa je čas, da vse skupaj spremenimo v konstanto. In s tem smo se ukvarjali v pripravljalnem obdobju. Malenkost drugače je za novinca v ekipi Nejca Naraločnika, ki bo imel svoj fokus usmerjen predvsem na tekme evropskega pokala. Sicer bo v Severni Ameriki okusil blišč svetovnega pokala, a njegov cilj ostaja dokazovanje v nižjem tekmovalnem rangu.« Slovensko alpsko smučanje je lani sezono začelo sanjsko, in sicer z zmago Martina Čatra na smuku v Val d'Iseru. »Nihče ne bi imel nič proti, če bi se takšen scenarij ponovil tudi v Severni Ameriki. Vprašanje pa je, koliko je realen. Iluzorno bi bilo pričakovati kaj podobnega. Je pa res, da je vsaka tekma zgodba zase in na njej se lahko zgodi marsikaj,« pravi Koštomaj.

Klemen Kosi že na snegu Martin Čater je lani doživel ves spekter alpskega smučarskega blišča in bede. Na začetku sezone je bil junak, na koncu bedak, ki je celo izpustil nastop na svetovnem prvenstvu v Cortini d'Ampezzo. »Lanski začetek je bil res vrhunski, letos se vse skupaj začenja po bolj ustavljenem urniku, ki sem ga bil navajen iz preteklih sezon. Čaka nas sicer še nekaj izjemno pomembnega treninga. Za mano je pestro pripravljalno obdobje. Letos smo vadili nekaj več veleslaloma, kar je bilo zelo dobrodošlo. Verjamem, da sem naredil tehnični napredek, tekme pa bodo dale odgovor, ali sem dejansko tudi ga,« pravi Martin Čater, ki si želi sezono doseči s spodbudnim rezultatom. »Rad bi se ustalil v ožjem svetovnem vrhu, da bi lahko na vsaki tekmi napadel vrhunski rezultat. Predvsem pa si ne želim rezultatskih nihanj, ki sem jih kazal predvsem lansko sezono in tudi že prej. Rezultati minulih sezon so pokazali, da le sekunda loči prvega in dvajsetega, zato se lahko vrstni red hitro premeša.« Spodbudna vest iz slovenske reprezentance hitrih disciplin je, da se je po lanskem grdem padcu in zahtevni operaciji kolena na sneg vrnil Klemen Kosi. »Na snegu sem preživel skoraj deset dni. Tako sam kot trenerji so zelo zadovoljni s prikazanim. Počasi bom začel smučati tudi na strmejših terenih ter povezovati zavoje na različnih snežnih površinah. Vesel sem tudi, da se koleno ni razburjalo pri obremenitvah. Hkrati sem hvaležen vsem, ki so mi pomagali,« odgovarja Mariborčan, ki ni odpotoval v Severno Ameriko. »Čaka me še veliko dela, preden se bom lahko priključil reprezentanci. Naslednje priprave bom opravil na bližnjem ledeniku Mölltal, pozneje najverjetneje v Soldi. Potem pa verjamem, da bo sneg zapadel tudi na nižjih prizoriščih. Ves čas pa bom moral poslušati svoje telo.«