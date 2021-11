Edo Maajka piše, snema in poje

Hrvaški raper Edo Maajka se je za hrvaške medije razgovoril o učinkih pandemije na ustvarjanje in razkril, da pripravlja ne samo nov album, ampak tudi knjigo, vmes pa je začel gostiti še podcast. Kot je povedal, pandemijo včasih prenaša odlično, včasih slabše, veliko časa pa preživlja v naravi in se posveča bolj zdravim navadam. Album Moćno je začel pripravljati letos in se na njem posveča vprašanju, čemu smo dali moč nad nami samimi, to pa so po njegovem mediji, družba, starši, znanci, neznanci, šarlatani, družbena omrežja in še marsikaj drugega, o čemer bi lahko, kot pravi, naredili serijo.