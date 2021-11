Skoraj nemogoče je v kratkem zapisu povzeti vsa dejanja, afere, nelogičnosti, »kraje«, pritiske, vsa duševna, socialna, zdravstvena in še mnoga druga stanja, ki jih doživljamo. Upam, da se bo našel kdo (novinarji), ki bo napravil popis, inventuro zadnjega leta in pol.

Vsak dan smo priča temu, da se vse bolj in bolj oglašajo različne institucije, interesne skupine, posamezniki različnih znanj in področja delovanj. Vsem je precej lastno to, da so ugotovitve podobne ali enake, da se dnevno nizajo spoznanja o tem, kaj gre v tej družbi narobe, katere so vse napake in predvsem kakšne so njihove posledice. Tudi o tem, kdo so glavni nosilci teh dejanj, se v glavnem vsi strinjajo (strinjamo).

In zdaj? Nič. Groza in srh te spreletavata, ko ugotoviš, da vsa ta spoznanja, vse reakcije, odzivi in pozivi, protesti takšne in drugačne vsebine in izvedbe, klici stroke in intelektualne srenje ne povzročijo pri »povzročiteljih« nobenega odziva, nobene reakcije, nobene spremembe. Nič, čista tema, čisto sprenevedanje. Še več, vsa dejanja, odzivi, reakcije kažejo in potrjujejo dejstvo, da se obnašajo in delujejo v nekem drugem svetu, kjer veljajo neke posebne resnice in neka posebna pravila, kjer ni nobene, prav nobene odgovornosti, ne moralne, ne materialne, ne kazenske. Kot da bi uživali v tem.

Če je temu res mogoče potrditi, potem se je z nami in našo družbo zgodilo nekaj, kar nas vodi v popolno mračnost, bistveno spremembo družbenega ustroja, ustavnih določil glede pravne države, socialne države, zagotovljenega varstva pravic in enakosti, zdravstva, šolanja, zaposlovanja itd.

Kaj je torej pred nami? Sedaj upamo, da bomo preživeli teh nekaj mesecev, ki nas ločijo do novih parlamentarnih volitev. Toda če se bo trend rušenja, podrejanja, spreminjanja, saj vsi vemo, kaj je tu mišljeno, nadaljeval, potem bo do spomladi ostalo le še pogorišče, neskončna prezadolženost, nedelujoči družbeni podsistemi, obvladovani in nadzorovani sistemi represije, uprave itd.

Če se dnevno soočamo s kadrovskim cunamijem, na mnogih področjih družbenega življenja, gre verjetno za dejstvo, kdo pa so ljudje, ki nastopajo v teh novih vlogah. So demokratični, so strokovni, so politično neodvisni? Je potemtakem mogoče pričakovati, da se bodo stvari spremenile?

Imamo strankarsko demokracijo. Na političnem področju se vrtijo stranke, ki so skozi čas pokazale, da jim ne gre prav dobro pri razumevanju delovanja družbe. Bolj ali manj so vse z nahrbtniki, soudeležene pri takšnih in drugačnih aferah.

Vidi kdo možnost, da bodo obstoječe stranke res sposobne spremeniti način in vsebino delovanja? Če smo do sedaj videli, da vse, kar se dogaja v družbi, dobiva neki pridih sprejemljivosti, toleriranja, nesankcioniranja in da smo na besednem področju vsi polnih ust obsodb, negodovanj, spoznanj, ugotovitev, analiz, ocen, a vse to ne spremeni nič, ne povzroči nobene reakcije, potem se nam lahko zgodi, da se bomo zbudili v temi, kjer bodo vladali avtokrati, nedemokratične in nehumane asocialne sile. In se bomo lahko samo vprašali: kdaj in kako se nam je pa to lahko zgodilo?

Kanček upanja, da do sprememb pride, vlivajo mladi, ki se prebujajo, ki se organizirajo, naslavljajo prava vprašanja, razmišljajo o jutri, o strah vzbujajočih spremembah (podnebne spremembe), o spremenjenem družbenem ustroju, skratka o človeku v okolju in prostoru. Jim bo uspelo? Jih bomo podprli? Jim bomo pomagali?

Slavko Cimprič, Bovec