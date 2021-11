Naših poslancev je premalo

Pa saj jih je 90, to je več kot dovolj, boste rekli. Ne, ne, eden manjka. Kako? Prav eden da manjka? Kateri pa manjka? Manjka tisti, ki bi predlagal, da se poslancem zniža plača za 10 odstotkov in denar preusmeri v plače medicinskim sestram. Ha, ha. Tudi če bi se takšen norec našel, ne bi uspel s svojim predlogom, saj nekateri poslanci skrbijo za svoje zadnje plati, ne pa za splošno dobro, preostali pa so tiho. To pomeni, da jih ni premalo. Verjetno jih je potem preveč.