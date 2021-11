Hrvaško vrhovno sodišče je na svoji spletni strani navedlo, da so delno potrdili oprostilno prvostopenjsko sodbo za Sanaderja in nekdanjega lastnika kemičnega podjetja Dioki Roberta Ježića zaradi kaznivega dejanja spodbujanja k zlorabi položaja in pooblastil. Oprostilno odločitev na prvi stopnji so delno tudi razveljavili, ker sta kaznivi dejanji, za kateri sta še bila obtožena Sanader in Ježić, zastareli. Minilo je namreč več kot deset let od leta 2009, ko je bilo kaznivo dejanje storjeno.

Sanaderja je obtožnica bremenila, da je po podražitvi elektrike leta 2008 na spodbudo Ježića zahteval od takratnega direktorja Hepa, sicer že nekaj let pokojnega Ivana Mravaka, naj Ježićevim podjetjem ne podraži elektrike. Mravak je Sanadejevo zahtevo sprejel brez odločitve uprave Hepa in je na ta način oškodoval elektrogospodarstvo za 3,8 milijonov kun (506.000 evrov), so spomnili.

Ježić je od Sanaderja prav tako zahteval, naj Hep leta 2009 Ježićevemu podjetju posodi 15 milijonov kun (dva milijona evrov) ter jim omogoči nakup elektrike po nižjih cenah, kot so bile na trgu. Dioki je medtem z zamudo vrnil sposojeni denar, z nakupom elektrike po nižjih cenah pa so oškodovali Hep za slabe štiri milijone kun ali dobrega pol milijona evrov. Za to kaznivo dejanje je prišlo do zastaranja kazenskega pregona.

Vrhovno sodišče je tudi pojasnilo, da ni bilo jasnih in nedvoumnih dokazov, da sta Sanader in Ježić spodbujala Mravaka k zlorabi položaja in pooblastil. Mravak je med svojim pričevanjem bremenil Sanaderja in Ježića, a za to ni bilo materialnih dokazov.

Sanader prestaja šestletno zaporno kazen zaradi korupcijskega primera Planinska. Prejšnji mesec sta postali pravnomočni sodbi v korupcijskih primerih Fimi-media in Ina-Mol, v katerih je vrhovno sodišče obsodilo nekoč najmočnejšega hrvaškega politika na sedem oz. šest let zapora. Nepravnomočno je obsojen na zaporno kazen tudi v primeru Hypo banka. Potem ko bodo znane vse pravnomočne sodbe, bodo 67-letnem Sanaderju določili enotno zaporno kazen.