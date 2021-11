Prostovoljci Rdečega križa bodo z delom na covidnih oddelkih začeli naslednji teden

Ljubljana, 12. novembra - Prostovoljci Rdečega križa Slovenije (RKS) bodo delo na covidnih oddelkih začeli v naslednjem tednu, so v RKS pojasnili za STA. Trenutno je za odziv pripravljenih 124 bolničarjev, a se lahko stanje dnevno spreminja, saj imajo tudi sami težave z obolevanjem.

Aktivacija bolničarjev, ki so del sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, je po navedbah RKS v usklajevanju. "Mi pa smo pripravljeni, saj so naši prostovoljci že pokazali srčnost in pripravljenost pomagati, ko je to treba in za to obstaja zakonska podlaga," so poudarili.

Prostovoljci bodo pomagali tam, kjer so potrebe največje. "Trenutno so to Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana in UKC Maribor ter Splošna bolnišnica Jesenice, a tudi to se dnevno spreminja," so pojasnili.

Minister za zdravstvo Janez Poklukar je v četrtek povedal, da se za pomoč v covidnih bolnišnicah dogovarjajo tudi s civilno zaščito, Rdečim križem in vojsko. Razmere v bolnišnicah so zaradi večanja števila covidnih bolnikov namreč zelo zaostrene.

Bolničarji ekip prve pomoči rdečega križa so v bolnišnicah in drugje pomagali tudi v prejšnjih valovih epidemije covida-19. Takoj po sprejemu uredbe o kontroli vstopa v državo 11. marca lani so začeli meriti temperaturo pri potnikih na meji z Italijo in pozneje tudi z Avstrijo. Skupaj je bilo na meji 249 članov ekip prve pomoči RKS, ki so opravili 7055 delovnih ur.

12 članov ekip prve pomoči je pomagalo pri oskrbi varovancev v Domu starejših občanov Metlika, ki so skupaj opravili 400 delovnih ur.

V drugem valu epidemije se je 155 prostovoljnih bolničarjev iz ekip prve pomoči RKS 240 dni na covidnih oddelkih bolnišnic in domov starostnikov vključevalo v potrebne procese dela za obvladovanje trenutnih razmer.

"V času, ko so bile medicinske vrste najbolj okrnjene zaradi okužb, so prostovoljni bolničarji omogočili potrebno bolnišnično oskrbo in izvajanje kontrole vstopa na vhodih v zdravstvene ustanove," so sporočili iz RKS.

Poleg bolničarjev pa je v drugem in tretjem valu epidemije kar 25.363 prostovoljcev ter zaposlenih v območnih združenjih rdečega križa izvajalo številne druge naloge, ki jih še vedno izvajajo.