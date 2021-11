Peterica posilila 15-letno dekle

Na predobravnavnem naroku, zaprtem za javnost, so na zatožno klop sedli štirje fantje, stari od 20 do 23 let, ki naj bi marca lani posilili 15-letno dekle. Eden naj bi to tudi posnel in posnetek razširil na spletu. Taisti je obtožen tudi spolnega napada na 14-letnico.