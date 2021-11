Pogrešani poni, putke in pujsi V okolici naselja Lokve, priljubljene izletniške točke blizu Nove Gorice, je nekdo z ograjenega pašnika sunil manjšega shetlandskega ponija. Nezaslišano dejanje je bilo izvedeno v začetku novembra, kdaj točno, se ne ve. Konjiček je rjave barve, visok pa okoli 110 centimetrov, so mere pogrešane živali sporočili lokalni policisti. Star je 35 let, torej v jeseni svojega življenja. Nepridiprav je skrbnika ponija oškodoval za okoli 200 evrov. Dolge prste so imeli tatovi tudi na drugi strani naše dežele – v Stranju pri Škocjanu so eno noč iz hleva pri hiši odnesli 28 kokoši, noč kasneje v Drnovem dva pujsa, na Dolenjskem pa na različnih točkah še skupno šestnajst. Koliko so bile živali stare in kakšna škoda je nastala, policija ni zapisala, kakor tudi ne, ali sumijo, da je v zadnjih dveh primerih šlo za zgodnje priprave na martinovo.

Ukradli 120 gosk Prav močno obložena praznična miza je bila razlog za krajo 120 gosi s kmetije v bližini Nürnberga. Ptice so v tednu dni postopoma izginjale iz zunanje ograde. Škodo so ocenili na več kot 20.000 evrov. V nasprotju z legendo, po kateri so gosi z gaganjem izdale svetega Martina, ki se je skril mednje, da bi se izognil posvetitvi v škofa, so nemške ptice med ugrabitvijo molčale.

Policiste obmetaval s kamenjem Pester konec tedna so imeli tudi koprski policisti in specialna enota, ki jim je priskočila na pomoč pri lovu na 35-letnega Ljubljančana. Ta se je iz prestolnice v Divačo odpeljal po nekaj »zastonj« stvari za prihodnje poletje. A vlom v počitniško prikolico ni šel po njegovih načrtih. Ob prihodu policistov na kraj se je moški vanjo zaklenil, vse v njej razmetal in zavrnil vse zahteve po predaji. Ko sta ga vendarle izbezala ven, se je vlomilec fizično uprl, se jima iztrgal iz prijema in zbežal. Uspelo mu je preplezati štiri metre visok zid, nato se je potuhnil na dvorišču zapuščene kamnite hiše. Takrat je na pomoč prispelo več policistov, ki so ga skušali prepričati, naj se vendarle preda, a se je moški na njihove pozive odzval z razbijanjem stekla in metanjem kamenja. Ker tako nevarni in nepredvidljivi osebi sami niso bili kos, so poklicali specialno enoto s pogajalcem. Ker se tudi z njimi ni hotel pomenkovati, so pripadniki posebne enote vdrli v objekt, ga obvladali in odpeljali v bolnišnico.

Eksplozija kostanja Medtem ko so policisti lovili mesa in drugih dobrin željne nepridiprave, so imeli tudi gasilci polne roke dela. V Trbovljah so priskočili na pomoč gospodu, ki si je zaželel uživati v jesenskih plodovih, a je bil pri opravilu malce štorast. Na balkonu bloka si je pripravil vse potrebno za okusno večerjo s kostanjem. Verjetno jo je pospremil še s kakšnim kozarcem mošta. Prijetno opravilo se je sprevrglo v nevarno tako zanj kot za sosede, ko je med menjavo plinske kartuše na gorilniku eksplodiralo. Eksplozija je bila manjša, a se je v njej kuhar poškodoval, nekaj škode pa je nastalo tudi na oknih. Še malce bolj nenavadno intervencijo so imeli v nedeljo zvečer gasilci iz Turiške vasi. Vse svoje spretnosti in znanje so porabili pri požaru prenosnega stranišča. Nauk? Malo manj pekoče hrane, da ne bo peklo, skelelo in gorelo.