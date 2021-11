40 let Architecture & Morality: In zdaj … nekaj povsem drugačnega

Leta 1980 je končno dozorel čas, da se začne pisati zgodovina prihodnosti, če si izposodimo misel eksperimentalne pisateljice Kathy Acker. Na globalnem polju so bili Kraftwerk prvi, ki so v svojih konceptih nagovarjali tako človeka kot stroj in njuno sobivanje v vsakdanjem prostoru. S tem so nastavili koordinatni sistem za svoje »zanamce«, ki jim je konec sedemdesetih na roke šel tudi duh punka, ki je ušel iz steklenice.