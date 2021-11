Naježeno in jedrnato: Petek

Ko pade tema, se vse konča. Ne da se mi ven. Zrem v spiske filmov, predstav, razstav, ki bi si jih rada ogledala, a ne grem. Ostanem doma. Omejujem se, kolikor se le da. Držim se ukrepov. Ja, se spomnim presoj ustavnega sodišča, ja, vem, da je to, da oblast vlada z ukrepi brez zakonskih podlag, narobe. Vse, kar dela ta vlada, je zelo narobe. Ukrepov se držim ne le zato, da se ne okužim z virusom, bolj me skrbi, da ga ne bi komu prenesla. Virus je posegel v vse naše mehurčke. Poznamo ljudi, ki so zboleli zaradi virusa ali ga ravno prebolevajo, so v bolnišnicah, na intenzivni negi, ali se ponovno spravljajo k sebi v Soči. Vse, kar se dogaja, je grozno. Ukrepi pa so, poleg spornosti, premalo in prepozni. Fani Alana Forda in Montyja Pythona zardevajo. Naši nekdanji junaki so navadni amaterji, vse bizarnosti in najbolj nore ideje so v našem vsakdanjem življenju presežene večkrat dnevno. Virus je odnesel šalo. Le kdaj bo vlado?