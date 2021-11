Svojo brutalnost so pokazali tudi na jesenskih volitvah, ko so z nasiljem in vdori na predvolilne shode pripadnikov slovanskih narodnosti ter neposrednim preprečevanjem demokratičnega glasovanja na samih volitvah kazali svoj nasilen obraz, ki pripadnikom drugih narodov v Italiji ni obetal nič dobrega. Poitalijančevanja, ki ga je sicer italijanska oblast začela izvajati že pred fašisti, so se lotevali tudi tako, da so slovanske priimke in imena nasilno spreminjali v italijanske. Po fašističnem prevzemu oblasti leta 1922 je bilo še hujše. Kmalu je prišlo na vrsto tudi preimenovanje slovenskih naselij. Tako Slovence kot Hrvate so imeli za »tujerodno ljudstvo«, uporabo materinščine v uradih so prepovedali, pozneje pa še v šolah in cerkvah. Kot da to ni zadostovalo, so fašisti organizirali še posebne tolpe pretepačev in razbijačev, ki so se nad našimi ljudmi tudi fizično znašali ter uničevali njihovo premoženje. Naši pod fašizmom trpeči rojaki so zaman pričakovali pomoč jugoslovanske kraljevine, ki se je na ravnanje tiranov odzivala zelo medlo.

Resnica o volitvah v Istri

Trst, 31. maja. V slovenskih listih iz Jugoslavije smo ob priliki izida volitev v rimski parlament čitali, da istrsko ljudstvo sploh ni šlo na volišče. Da se ne bi o istrskem ljudstvu s tem ustvarilo krivično mnenje, smo primorani konstatirati sledeče:

Resnica je ta, da je tudi v Istri kljub temu, da je narod vsled fašistovskih nasilstev ostal brez vsakega vodstva, ker so fašisti še pred volitvami odgnali ali pregnali skoraj vso našo duhovščino in učiteljstvo in kar se na Goriškem ni zgodilo niti v enem kraju, vendar prišlo na volišča gotovo tudi v enakem odstotnem številu, kakor na Goriškem. Šlo je na volišče vse, kar ni bilo na smrt bolno. Ali kar se je zgodilo na Goriškem samo v nekaterih posameznih krajih, se je zgodilo v Istri prav povsod. V Istri ni niti enega volišča, da ne bi bili fašisti na najsilnejši način preprečili našim volivcem dostop na volišče. Povsod so se, večinoma podpirani po orožnikih, vrgli z gorjačami, samokresi in bombami na naše neoborožene volivce in jih razgnali. Tiste, ki so jim prišli v roke, so pretepli do krvi, jih zapirali in jim grozili s samokresi, da jih ustrele, jim pretili, da jim požgo hiše, ako ne volijo za laški blok. Z revolverjem v roki so jih vlačili na volišče, ko so jih prej že oropali volivske izkaznice in naše glasovnice ter potem sami vtaknili v glasovalni zavitek blokovo glasovnico in tako glasovali za blok.

Požganih je bilo v Istri več vasi, neštetim našim volivcem so uničili vse, kar so imeli, naše ljudstvo je bilo vsepovsod izpostavljeno najhujšemu divjanju pobesnelih blokovih priganjačev, in vendar je šlo na volišče, tvegajoč svoje imetje in svoje življenje. (…)

Slovenec, 2. junija 1921