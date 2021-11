Talibanska kuharica: Kalašnikov, pražena čebula in pomita posoda

Talibani so produkt revščine in verskih šol. Verouk in šolska malica sta jih organizirala v politično silo. To je smrtonosna kombinacija. astali pa niso v Afganistanu, ampak v Pakistanu, z denarjem iz Savdske Arabije. Zavezniki, ki socialna protislovja rešujejo z bombami, so se spravili na napačno državo.