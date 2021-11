V Gibanju za pitno vodo so pretekli teden poslance prosili, naj podprejo dopolnilo, s katerim bi v proračunih za leti 2022 in 2023 zagotovili 1,2 milijona evrov za gradnjo neodvisnega vira pitne vode s povezavo na vodovodni sistem Mrzlek, ob tem pa so zagnali tudi spletno peticijo.

»Ugotovili smo, da nam z gotovostjo manjkajo samo še trije glasovi podpore. Dobili smo pozitiven signal s strani ministrstva za okolje, ki jih projekt zanima, problem pa je, da potrebujemo tudi podporo lokalne oblasti, ki je v lasti stranke SD. Naše sporočilo je, da ne bomo pristali na to, da bi lokalna oblast zavlačevala z izgradnjo samega vodovoda, tega rabimo zdaj, ne leta 2023,« je na današnji izjavi za medije povedala Nika Kovač.

Amandma podpira 43 poslancev

Prvi korak za uresničitev tega, da bi 1100 prebivalcev in prebivalk Anhovega dobilo dostop do čiste in pitne vode, je po njenih pojasnilih že storjen. Po njihovi novinarski konferenci pretekli teden je bil namreč na pobudo liste Marjana Šarca, skupaj s stranko Alenke Bratušek, skupino nepovezanih poslancev, Levico in SD že vložen amandma k proračunu. To pomeni, da amandma zaenkrat podpira 43 poslancev.

Pobudniki te iniciative si želijo, da bi do uresničitve prišlo čim prej in ne bi bilo nepotrebnih zavlačevanj. »Za našo občino je ta oskrba s pitno vodo ključnega in življenjskega pomena in ni nobenega razloga, da se ta zadeva ne bi uredila že v prihodnjem letu. Vsakršno zavlačevanje je preprosto nečloveško in nesprejemljivo. Amandma predvideva, da bi se dela začela že prihodnje leto,« je povedal Miha Stegel iz Civilne iniciative Danes.

Dodal je, da je naloga lokalne oblasti, ki je v rokah stranke SD, da stori vse, da poskrbi za svoje ljudi in sodeluje z ministrstvom, ki je pokazalo interes. »Usoda vode in zdravja je v rokah županje. Veseli nas, da njena matična stranka amandma podpira,« je dejal Stegel in napovedal, da bodo danes županji poslali pobudo za zagotovitev vse potrebne dokumentacije.

»Politika ima idealno priložnost, da z minimalnim naporom, z drobtinico iz proračuna, to zadevo reši in poskrbi, da ljudi vzamemo iz krempljev umazanega kapitala. Ni izgovorov za zavlačevanje,« je dejal Uroš Macerl iz Eko kroga. Prepričan je, da se bo pokazalo, kdo dela za ljudi in kdo za kapital.

Alenka Kreč Bricelj iz Smetumeta pa je ob koncu znova pozvala k podpisu spletne peticije za podporo tej pobudi. »To moramo odločno zahtevati tudi od odločevalcev in brezkompromisno reči, da je zdravo okolje tisto, ki je najpomembnejše za nas vse, predvsem pa v tem trenutku za prebivalce Anhovega,« je sklenila.