Tistim učencem in dijakom, ki se ne bodo samotestirali, bodo začasno prepovedali zbiranje v šoli. V skladu s sklepom ministra, pristojnega za izobraževanje, se bodo izobraževali na daljavo.

Za samotestirane učence in dijake bo veljalo, da za udeležbo v obšolskih dejavnostih izpolnjujejo pogoj PCT, določajo spremembe odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje okužb z novim koronavirusom, ki ga je vlada sprejela na dopisni seji in v uradnem listu objavila v četrtek pozno zvečer.

Testiranje v šolah bo sicer potekalo pod nadzorom osebe, ki jo določi ravnatelj.

Samotestirati se bodo morali tudi otroci in mladostniki, vključeni v zavode za vzgojo in izobraževanje za otroke s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ter učenci na tretji do šesti stopnji posebnega programa. To bodo storili v domačem okolju, še izhaja iz spremenjenega odloka.