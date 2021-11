Covidno potrdilo, ki dokazuje cepljenje, prebolelost ali negativen rezultat testa na novi koronavirus, bo obvezno predvsem za obisk barov, restavracij in nočnih klubov, pa tudi za obisk zunanjih prireditev nad 2000 udeležencev.

Na Danskem s približno 5,8 milijona prebivalci je bilo do četrtka v celoti cepljenih 86 odstotkov prebivalcev. Oblasti so že 10. septembra, ko naj bi spravili epidemijo pod nadzor, odpravile tako obveznost covidnega potrdila kot tudi nošenja mask. Ohranile so le omejitve pri vstopu v državo. Vendar od sredine oktobra število okužb na Danskem znova narašča in konec minulega tedna so zdravstvene oblasti posvarile pred preobremenitvijo bolnišnic zaradi covida-19, gripe in drugih nalezljivih bolezni.

»Zdravstvene oblasti so pričakovale, da bo več ljudi zbolelo za covidom in pristalo v bolnišnicah, a stvari se dogajajo hitreje od pričakovanj,« je v ponedeljek opozorila danska premierka Mette Frederiksen. Priznala je, da bo vrnitev covidnega potrdila otežila življenje za necepljene, a meni, da »tako mora biti«, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po podatkih danskih zdravstvenih oblasti je bilo v sredo prvič zabeleženih čez 3000 novih primerov okužb, umrle so tri osebe. V četrtek naj bi samo v prvih 11 urah zabeležili čez 1800 primerov okužb, pri čemer podatkov za cel dan še niso objavili. V danskih bolnišnicah so v četrtek zdravili 307 covidnih bolnikov, od tega 41 na intenzivni negi.