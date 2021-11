Parlament ni mogel glasovati o nezaupnici, ki jo je vložila desna VMRO-DPMNE, ker dnevni red ni bil sprejet, zato vlada ostaja in nadaljuje z opravljanjem dolžnosti, je po izteku roka za glasovanje ponoči sporočil predsednik parlamenta Talat Xhaferi.

Poslanci vladne koalicije so sejo bojkotirali, v dvorani pa ni bilo dovolj opozicijskih poslancev, da bi bila seja sklepčna, zato parlament ni mogel sprejeti dnevnega reda, poroča makedonska tiskovna agencija Mia.

Ponudil odstop in si premislil

Nezaupnico je VMRO-DPMNE vložila po lokalnih volitvah 31. oktobra, na katerih so socialdemokrati zabeležili velike izgube, Zaev pa je ponudil odstop, a si je nato premislil in odstopno izjavo umaknil.

Vodja VMRO-DPMNE Hristijan Mickoski je prejšnji teden sporočil, da mu je uspelo zbrati podporo 62 od skupno 120 poslancev v sobranju in da bodo prevzeli vlado. Njegovi stranki so se pridružile še stranke Zavezništvo za Albance, Alternativa, Levica in Besa.

Vendar v četrtek v parlament v Skopju niso prišli vsi podpisniki te pobude, poslanci vladajoče koalicije pa so se odločili za bojkot. Na seji je bilo tako prisotnih le 60 poslancev, eden premalo za to, da bi sobranje lahko veljavno odločalo.