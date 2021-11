Poleg Kopitarja je v gosteh pri senatorjih, ki so ta čas zaradi proticovidnih protokolov brez kar devetih hokejistov in pomočnika trenerja, za kralje zadel še Andreas Athanasiou, s svojim 55. shutoutom v karieri pa se je izkazal tudi vratar Jonathan Quick, ki je zbral 34 obramb.

»Fantom, ki so danes igrali, ne morem ničesar zameriti. Vsi so dali vse od sebe, ne dvomim. Danes je glavno razliko naredil Jonathan Quick. Nesrečno je, kar se nam je zgodilo, ampak fantje so pokazali vse, kar znajo,« je po tekmi dejal trener domače ekipe, ki je še šestič to sezono izgubila doma, D.J. Smith.

Kralje v soboto zvečer po lokalnem času čaka novo gostovanje; pomerili se bodo z Winnipeg Jets.