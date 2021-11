Tridnevni jeseniški turnir se je za slovenske hokejiste začel s porazom proti Franciji, ki je po boljši predstavi slavila s 3:2. To je za izbrano vrsto Matjaža Kopitarja prvi letošnji poraz na prijateljski tekmi, ki šteje kot priprava za spomladansko svetovno prvenstvo skupine B v Ljubljani, kjer bodo Francozi med glavnimi kandidati za napredovanje v višji razred.

Hokejska reprezentanca se je po skoraj dveh letih vrnila na Jesenice. Na tribuni je imela zelo skromno podporo peščice navijačev, ki so videli obetavnejši začetek Francije. Gostje so z agresivno in hitro igro prevladovali, povedla pa je Slovenija, ki je nasprotnika s četrtim napadom ujela na levi nogi. Risi so po prvem reprezentančnem zadetku Sodje presekali nalet Francije, ki se je vrnila v igro ob številčni prednosti. Veliko dela je imel vratar Us, a prav vseh ploščkov zaradi lukenj v obrambi in slabe komunikacije med igralci ni uspel zaustaviti. Galski petelini so na odmor odšli z golom prav v zadnji sekundi prve tretjine.

Sloveniji se je zatikalo ob igri z igralcem več. Na ledu je bilo premalo ustvarjalnosti in izdelanih akcij. Francija je ohranjala rahlo premoč, domači pa so izenačili malce po polovici tekme, ko je Šturm za premierni gol v izbrani vrsti porinil ploščico v nebranjeni del mreže. Na začetku zadnje tretjine je Francija iz protinapada znova povedla, ko pred vrati Usa ni bilo nobenega slovenskega hokejista. Gostitelji so do konca tekme poskušali ujeti podaljšek, vendar so bili premalo konkretni za tretji zadetek. Reprezentančni tabor je zaradi slabega počutja že pred turnirjem zapustil vratar Gračnar, medtem ko branilec Podlipnik čaka na izvid testiranja na koronavirus.

»Začetek tekme z naše strani ni bil na dovolj visoki ravni. Ko so imeli tekmeci posest, je bilo težko igrati. Prve in zadnje minute vsake tretjine so vedno kritične, zato je treba odigrati bolj zbrano. Ker se igra hiter hokej, so pomembne hitre reakcije tudi v razmišljanju,« je dejal selektor Matjaž Kopitar, ki upa na zmago na nocojšnji tekmi z Belorusijo.

Turnir štirih dežel, 1. krog: Belorusija – Avstrija 3:2 v podaljšku, 2. krog, danes ob 15.30: Francija – Avstrija, ob 19. uri: Slovenija – Belorusija.