Trupli 62-letnega Bernarda Raymonda von Bredowa in njegove štirinajstletne hčere Lorene Lydie je policija konec oktobra našla na njunem domu v kraju Aregua vzhodno od paragvajske prestolnice, zaradi jagodnih nasadov mu pravijo tudi mesto jagod. Na truplu lastnika muzeja in bogate zbirke inštrumentov ter restavratorja godal so našli znake mučenja, hiša je bila v razsulu, sledi krvi pa so nakazovale, da sta bila umorjena drugje. Policija je potrdila prijetje treh osumljencev, dveh Nemcev in Čilenca, a nobenega od njih še niso ovadili. Vsi trije naj bi bili prijatelji umorjenega.

Violine naj bi zgorele Von Bredow se je v Paragvaj preselil pred nekaj leti, z dušo in telesom se je predal izdelovanju in restavriranju violin, so povedali sosedje. Grozljivi zločin naj bi bil po mnenju glavnega preiskovalca Huga Granca povezan prav z inštrumenti, in sicer štirimi violinami slavnega italijanskega izdelovalca Antonia Stradivarija, od katerih je vsaka vredna več milijonov evrov. Te naj bi umorjeni von Bredow za čas potovanja v Nemčijo pustil v varstvu pri 58-letnem Volkerju Grannasu, ki živi za vogalom. Ob vrnitvi mu je ta natvezil, da so violine zgorele v požaru. »Motiv brutalnega dvojnega zločina je bil, da bi se polastili mednarodnih certifikatov o avtentičnosti, da bi godala lahko prodali,« je prepričana tožilka Lorena Ledesma. Poleg Grannasa so prijeli še dva osumljenca, 60-letnega Nemca in 51-letnega Čilenca. Preiskava še poteka, saj naj bi bilo v primer vpletenih še več oseb. »Glede na brutalnost umorov smo prepričani, da so storilci žrtvi poznali. Našli smo veliko dokazov,« je še pojasnila tožilka. Med drugim so med hišnimi preiskavami našli morilsko orodje, pištolo in ukradene violine.